مواعيد حديقة الحيوان بالفيوم في عيد الأضحى 2023.. وأسعار التذاكر

يتزايد اهتمام أهالي محافظة الفيوم، بمعرفة مواعيد حديقة الحيوان في عيد الأضحى 2023 وأسعار التذاكر، بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك، حيث يحرص الأطفال على زيارتها عقب الانتهاء من صلاة العيد الكبير 2023، بينما تهتم الأسر باصطحاب أبنائها والتنزه في الحديقة بدءًا من ثاني أيام العيد عقب الانتهاء من ذبح الأضاحي وتناول اللحوم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» مواعيد حديقة الحيوان في عيد الأضحى 2023 وأسعار التذاكر في الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مواعيد حديقة الحيوان في عيد الأضحى 2023

وطرح المئات من أهالي محافظة الفيوم سؤالًا حول هل حديقة الحيوان مفتوحة في العيد 2023؟ فضلًا عن حديقة الحيوانات بيفتح إمتى؟ وهو ما أوضحته حديقة الحيوان بالفيوم، بأنّه من المقرر أن يتم فتح أبواب حديقة الحيوان أمام المواطنين في عيد الأضحى 2023 من أول أيام العيد وحتى رابع أيامه بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا.

كم سعر تذكرة حديقة الحيوان؟

وأجابت الدكتورة نهى مصطفى، مدير حديقة الحيوان بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على سؤال المواطنين بكام تذكرة حديقة الحيوانات؟ بأنّ أسعار تذاكر حديقة الحيوان بسيطة وفي متناول جميع الفئات، حيث يأتي سعر تذكرة خلال أيام عيد الأضحى 2023 مثل الأيام العادية حديقة الحيوانات بـ 5 جنيهات، بينما تبلغ قيمة التذكرة للأجانب 20 جنيهًا.

حيوانات جديدة في استقبال الزوار

وأوضحت مدير حديقة الحيوان أنّه تم تطويرها مؤخرًا وشراء حيوانات جديدة، أبرزها 3 أسود جديدة، وعدد من الزواحف، فضلًا عن شراء غوريلا جديدة تدعى «كوكي»، وفرس النهر، فضلًا عن تطوير الكافيتيريا والملاهي، لتصبح الحديقة متنفسًا لائقًا بأهالي محافظة الفيوم سواء للكبار الذين يمكنهم الجلوس في الكافيتيريا أو الأطفال الذين يستمتعون بالحيوانات والطيور والملاهي.

قرد يجذب أنظار الزوار

من ناحية أخرى، يرتاد حديقة حيوان الفيوم، عشرات الزوار يوميًا سواء خلال العيد أو في الويك إند والأيام العادية لمشاهدة القرد المعجزة الذي يُمسك بقلم بين أصابع يديه وورقة في اليد الأخرى، ثم يرسم ويكتب وكأنّه قد التحق بالمدرسة، فيما يحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية معه.