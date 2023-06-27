يستقبل المسلمون غدا الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، ويبحث المواطنون عن أماكن الخروجات والفسح للاستمتاع بالإجازة، وبينها مواعيد حديقة الحيوان في عيد الأضحى 2023، وأسعار التذاكر.

مواعيد حديقة الحيوان بالشرقية في عيد الأضحى 2023.. وأسعار التذاكر

وقال المهندس أيمن لطفي، مدير حديقة الحيوان في مدينة الزقازيق بالشرقية، لـ«الوطن»، إنه تم تجهيز حديقة الحيوان لاستقبال الموطنين في العيد، من خلال تنظيفها وإعادة طلائها، كما تم توفير كافة السبل بها لجعل المواطنين يستمتعون بالعيد في الشرقية، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

مواعيد حديقة الحيوان في عيد الأضحى

وأضاف مدير حديقة الحيوان، أن مواعيد حديقة الحيوان في عيد الأضحى 2023 بمحافظة الشرقية تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 6 مساء طوال أيام العيد.

أسعار تذاكر حديقة الحيوان في عيد الأضحى

وأشار مدير حديقة حيوان الزقازيق إلى أن أسعار تذاكر حديقة الحيوان قيمتها 5 جنيهات لكل فرد، لافتا إلى ان الحديقة الأم مدّت حديقة حيوان الزقازيق بعدد من الحيوانات والطيور المختلفة أبرزها «دجاج زينة، غزال، طاووس، سلاحف سوادني وورل صحراوي».