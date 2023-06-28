الولايات المتحدة تعتذر لسجناء جوانتانامو.. ماذا حدث؟

وفقًا لخبيرة في الأمم المتحدة، فيونولا ني أولاين، تقتضي القوانين الدولية أن تعتذر الولايات المتحدة لسجناء جوانتانامو عن المعاملة اللا إنسانية التي تعرضوا لها، وتقديم تعويضات لهم، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

معاناة المعتقلين

في ختام زيارتها لمعتقل جوانتانامو في كوبا، صرحت خبيرة في الأمم المتحدة، بأنها شهدت معاناة المعتقلين البالغة والمستمرة بعد عقدين من الاحتجاز.

بعد زيارتها الرسمية الأولى لمعتقل جوانتانامو، وصفت خبيرة الأمم المتحدة بأن الاحتجاز هناك قاس ومهين، وأكدت أن المعاناة التي يتعرض لها المعتقلون فيه شديدة ومستمرة.

30 معتقلاً في جوانتانامو

على الرغم من تعبير الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن رغبته في إغلاق معتقل جوانتانامو، لم يتقدم بخطة لتحقيق ذلك، وما زال هناك نحو 30 معتقلا في المعتقل.

ودعت الحكومة إلى الاعتذار عن المعاملة اللا إنسانية التي تعرض لها المعتقلون وتقديم ضمانات لعدم تكرار ذلك، مع تقديرها في الوقت نفسه للحكومة الأمريكية للسماح لها بزيارة المعتقل وتفقد الأوضاع هناك.