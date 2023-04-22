أشهر 8 سجناء في معتقل جوانتانامو بحادث 11 سبتمبر 2001

يقع سجن جوانتانامو في قاعدة عسكرية تابعة للولايات المتحدة في خليج جوانتانامو جنوب شرق كوبا، التي كانت حليفا وثيقا لأمريكا في الماضي، واستخدمت السجن في عهد الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، التي تعرضت لها البلاد، لإيواء المعتقلين الأجانب، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز».

وجرى استخدام السجن لأول مرة في عام 2002، لاحتجاز المشتبه بهم في حادث 11 سبتمبر 2001، حيث تم احتجاز مئات المعتقلين من جنسيات مختلفة، بما في ذلك العرب.

أشهر معتقلي جوانتانامو بحادث 11 سبتمبر

ويضم سجن جوانتنامو، مئات المعتقلين المتهمين بأعمال إرهابية، حيث تم إطلاق سراح بعضهم خلال السنوات الماضية، فيما لا يزال آخرون محتجزين داخل السجن، ويحمل المعتقلون جنسيات عديدة من دول عربية وآسيوية وغربية.

1- ويُعدُّ خالد شيخ محمد، أحد عملاء تنظيم القاعدة، الذي يُعتبر العقل المدبِّر لعمليات 11 سبتمبر 2001، من أبرز المعتقلين في جوانتانامو حتى الآن.

2- وفي مارس 2003، تمَّ اعتقاله في باكستان، حيث بقي محتجزاً في سجن سرِّي في بولندا، قبل أن ينقل إلى جوانتانامو عام 2006.

3- وصنف المعتقل اليمني، رمزي بن الشيبة، من أبزر نزلاء السجن حيث اتهم بالمشاركة في تسهيل هجمات 11 سبتمبر من إقامته في ألمانيا، وتمَّ اعتقال رمزي بن الشيبة في باكستان أيضاً عام 2002، حيث احتُجِزَ من قِبَل وكالة الاستخبارات المركزية في المغرب قبل نقله إلى جوانتانامو في سبتمبر 2006.

4- ويُعدُّ وليد محمد بن عطاش، الذي شارك في المعارك الدائرة في أفغانستان خلال الحرب ضد القوات الروسية، أيضاً من بين أشهر المحتجزين في جوانتانامو، حيث يواجه اتهامات رئيسية في قضية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998.

5- وتمَّ اعتقال بن عطاش في باكستان أيضاً عام 2003، وهي الدولة التي قتل فيها زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في عملية من قبل الولايات المتحدة.

6- ويعتبر المغربي عبداللطيف الناصر من المعتقلين البارزين في جوانتانامو، حيث تم القبض عليه في أفغانستان بعد الحملة الأميركية على القاعدة وطالبان في عام 2001، واتُهِم بالقتال لصالح الجماعتين.

7- عاد إبراهيم الربيش، إلى الانضمام لتنظيم القاعدة في اليمن بعد إطلاق سراحه عام 2006، لكنه قتل في غارة أميركية بدون طيار عام 2015.

8- ويعدُّ المتهم في أحداث 11 سبتمبر، محمد مانع القحطاني، أحد أشهر المعتقلين في هذا السجن المثير للجدل، إذ تمَّ اعتقاله في أفغانستان عام 2001.

وقد يتطلب إخلاء المعتقل مفاوضات مطولة من أجل نقل بعض هؤلاء المعتقلين لدولهم الأم.