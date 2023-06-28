القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 40 مرة خلال يوم

قصفت القوات الأوكرانية أراضي مقاطعة دونيتسك جنوب شرق البلاد، 40 مرة خلال اليوم الماضي، باستخدام 227 وحدة من الذخيرة المختلفة بينها عيار 155 مليمتر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بدورها، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، قطع خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لبث مباشر لمؤتمر صحفي لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على قناة «فينيكس» التليفزيونية الألمانية، فيما قالت وسائل إعلام روسية، إن العمل ما زال جاريا من أجل تحديد أسباب العطل الفني.

رايدر: واشنطن تحافظ على اتصالات مع موسكو

وفي سياق أحداث 24 يونيو الجاري في روسيا، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن الوزير لويد أوستن، لم يتصل بوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أثناء تمرد «مجموعة فاجنر»، فيما أشار المتحدث باسم الوزارة، باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي، إلى أن «واشنطن» تحافظ على اتصالات مع «موسكو» على مختلف المستويات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ستولتنبرج: ضرورة تعزيز قدرة «الناتو» على الردع

بدوره، قال الأمين العالم لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، إنه لا ينبغي على التكتل العسكري الاستهانة بروسيا والتقليل من شأنها عقب محاولة تمرد «مجموعة فاجنر»، مشيرا إلى أن ما حدث في روسيا يوم 24 يونيو الجاري شأن داخلي.

وأضاف ستولتنبرج، عقب لقائه بزعماء عدد من الحلف في «لاهاي» الهولندية، إن دول الحلف عليهم مساعدة أوكرانيا وضمان قدرتها على الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي، مشددا على ضرورة تعزيز الدفاع الذاتي وقدرة «الناتو» على الردع.