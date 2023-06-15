هل يشفي ماء زمزم من الأمراض ولماذا لم تجف البئر؟.. المفتي يوضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر موقعها الإلكتروني ينص على «هل ماء زمزم هو أفضل ماء على وجه الأرض؟ وأريد معرفة بعض النصوص الشرعية التي تبيِّن فضل ماء زمزم».

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية على السؤال، بأنّ ماء زمزم هو الأفضل على وجه الأرض، بعد الماء النابع من أصابع النبي الكريم، فضلًا عن أنه يكفي هذا الماء شرفًا وتكريمًا أنه غسّل به الملائكة النبي الكريم في حادثة «شقِّ الصدر الشريف» المشهورة، مستدلًا بحديث النبي الكريم: «كُنَّا نُسَمِّي زَمْزَمَ شَبَّاعَةَ، وَنَزْعُمُ أَنَّهَا نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الْعِيَالِ».

هل ماء زمزم يشفي الأمراض؟

وأوضح المفتي أنّ ماء زمزم يتميز بالفضل والشرف، لأنّه جامع لثلاثة معانٍ في وقت واحد وهما الشفاء والطعم والشراب، مستدلًا بحديث النبي الكريم: خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ؛ فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ»، أخرجه الطبراني في معجميه «الأوسط» و«الكبير» من حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما.

كما استدل مفتي الجمهورية عن فضل ماء زمزم بحديث النبي الذي قال فيه: «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوهَا بِمَاءِ زَمْزَمَ»، أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

يجب على المسلم الارتواء من ماء زمزم

وفي هذا السياق، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنّه يُستحب على المسلم الإكثار والتضلع من ماء زمزم، ويقصد بالتضلّع هو شدة الارتواء منه من الماء، فتشرب منه وتكثر الشرب حتى تشبع، فضلًا عن أنه يجب على المسلم أنن يدعو لنفسه بأن يجعل الله قلبه طاهرا قبل كل شي عند الشرب من ماء زمزم.

وأضاف الأطرش، في تصريحات لـ«الوطن» أنّه يجوز للمسلم أن يغتسل ويتوضأ من ماء زمزم ولا حرج في ذلك؛ لأنّ ماء زمزم هو الأطهر على وجه الأرض، لقول النبي الكريم: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ».

لماذا لا تنتهي ماء بئر زمزم؟

وعن سؤاله لماذا لا تنتهي ماء زمزم؟ أكد الأطرش أنّه عدم انقطاع ماء زمزم منذ آلاف السنين دليل على أنّها معجزة إلهية ملموسة للجميع، ويجب التسليم بها.