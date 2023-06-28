ارتفاع ضحايا العقار المنهار في الإسكندرية إلى 9 أشخاص

تمكنت قوات الحماية المدنية، فجر اليوم من انتشال ضحيتين جديدتين من أسفل العقار المنهار بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، منذ قليل، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا لـ 9 جثث و4 مصابين حتى الآن.

وتبين من الفحص أن الجثتين لكل من محمد ياسر محمد راشد، 33 عاما، مهندس، وعادل سامح عادل علي، دبلوم زراعة، 18 عاما، وجرى نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

استمرار البحث

وتواصل قوات الحماية المدنية عملها لانتشال الجثامين المتبقية إثر انهيار عقار الإسكندرية، وذلك بعد عمل تجاوز 40 ساعة متواصلة حتى فجر اليوم وهو أول أيام عيد الأضحى.

وبمجرد ما تم انتشال الجثمانين تم وضعهما تحت تصرف النيابة في الوقت الراهن، واستكمال البحث عن ضحايا أو عالقين تحت الأنقاض حتى الوقت الراهن.

تفاصيل انهيار عقار الإسكندرية

جدير بالذكر أنه وقع انهيار عقار الإسكندرية في منطقة ميامي شرق المدينة أمس الأول الاثنين، يتكون من 13 طابقا، بالإضافة إلى طابق مخالف، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص بالإضافة إلى 9 ضحايا من العقار تم العثور على جثثهم حتى الوقت الراهن.