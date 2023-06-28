عاجل أول تعليق من أوسوريو لـ«الوطن سبورت» على غضب زيزو

علق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، على غضب أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، عقب قرار مغادرته ملعب استاد القاهرة الدولي، بعد تغييره بين شوطي مباراة غزل المحلة في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الواحد والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري.

وقال أوسوريو، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» ردا على ما فعله أحمد سيد زيزو: «لا آخذ أي رد فعل بشكل شخصي أقلق بشأنه حقا هو أن يكون كل اللاعبين بحالة صحية جيدة وجاهزين للمباراة المقبلة».