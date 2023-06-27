افتتاح الجولة الـ 32 من الدوري المصري بمباراة الزمالك وغزل المحلة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، عبر القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا عن أهم الأخبار والأحداث المنتظرة اليوم، وذلك تحت عنوان «يحدث اليوم».

وأفاد التقرير: «يتوجه اليوم جموع الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم td هذا اليوم المشهود الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الأيام، إذ يقف المسلمون على جبل عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها، ومن ثم تسير قوافل الحجيج صوب مشعر مزدلفة لصلاة المغرب والعشاء جمع وقصر بآذان واحد وإقامتين فور وصولهم، ثم يبيتون ليلتهم هناك ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفة».

مباراة بالدوري المصري

وأضاف: «اليوم لعشاق الكرة المصرية، موعدهم مع مباراة قوية في افتتاح الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري المصري، إذ يلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الـ8 ونصف ليلا».

بطولة كأس الأمم الإفريقية

وتابع: «لعشاق الكرة الأفريقية موعدهم مع مباراتين قويتين في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت سن 23 سنة، إذ يلتقي منتخب غينيا مع منتخب الكونغو الساعة 8 مساءً، بينما يواجه منتخب المغرب مع نظيره غانا في تمام الساعة الـ11 مساءً».