سمير مرقس: توقعت تراجع الإخوان عن الصدام مع الدولة.. ولكنهم لم يفعلوا

قال الدكتور سمير مرقس، الكاتب والمفكر السياسي، ومساعد رئيس الجمهورية سابقا لحلف التحول الديمقراطي، إنه توقع أن يتراجع تنظيم الإخوان الإرهابي عن الصدام مع الدولة المصرية والشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو، لكن هذا لم يحدث، إذ تصاعدت أحداث العنف في ميداني رابعة العدوية والنهضة.

الإخوان تجاوزوا كل الخطوط في العنف والتحريض

وأضاف «مرقس»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «الإخوان تجاوزوا كل الخطوط في العنف والتحريض على العنف، وأتذكر أنه في مارس 2013 كُرمت في جامعة ستانفورد الأمريكية بندوة أقيمت في تونس، وكان تكريما رائعا، وتحدثت عن الجماعة بشكل علمي وبحثي، وكل ما قلته كنت كتبته في مصر من قبل».

مرقس: أنا مصري ولا أتصور نفسي خارج مصر

وتابع الكاتب والمفكر السياسي: «وبمجرد رجوعي لمصر سُحب جواز السفر الدبلوماسي مني، هذا الأمر آلمني كثيرا، فأنا مصري ولا أتصور نفسي خارج مصر، ولم أفكر في الهجرة ولم أعمل خارج مصر، كما أنني تحدثت بشكل علمي وليس سياسيا، والمفارقة أن كثيرًا ممن كان منوطا بهم تنفيذ هذا الأمر تعاطفوا معي، ولكن تمت إعادة جواز السفر لي بعدما جاءني تكريم آخر من بيروت، قلت إنني لن أسافر حيث شعرت بإهانة، وفي النهاية حصلت عليه مرة أخرى».