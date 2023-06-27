سمير مرقس: المخاوف تصاعدت من الإخوان في 2005 بعد فوزهم بـ88 مقعدا

قدم الدكتور سمير مرقس، الكاتب والمفكر السياسي، شهادته عن تنظيم الإخوان الإرهابي، والتي تسبق ثورتي 25 يناير، و30 يونيو بكثير.

التليين السياسي

وقال مرقس، خلال شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»: «نحن من جيل التوترات الدينية جيل السبعينيات، تفتح وعينا في ظل أزمة وتوترات دينية في مطلع السبعينيات وعشناها في الجامعة، ووصلنا للذروة مع اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، ورغم التليين السياسي، في المرحلة بعد عام 1981، وحضور حزبي متنوع، وكان في القلب الإخوان المسلمين، الذين خاضوا انتخابات 1984، وحملهم إلى الانتخابات حزب الوفد، ثم بدأوا في الحضور السياسي منفردين من انتخابات 1995».

المعادلة السياسية

وأردف: «شئنا أو لم نشأ الإخوان كانوا طرفًا في المعادلة السياسية، وكانت الذروة في انتخابات 2005 بعد الفوز بـ88 مقعدًا، وكان هناك حديث عما يخوف الناس من الإخوان خاصة الأقباط، فكتبت ورقة نقاشية، وحددت 5 مخاوف، أهمها قضية المواطنة هل الأقباط أهل ذمة ومواطني درجة ثانية، أم كاملي المواطنة، والمسألة الثانية بناء الكنائس، ووضعت 3 احتمالات لبناء الكنائس، والمسألأة الثالثة موقفهم من الردة».

وتابع: «أحضرت نصوصا من كتابات حسن البنا، في كتابه الرسائل له نص شهير، كتبته وقلته فانزعجزوا»، وكان النص: «لا بأس من الاستعانة بغير المسلمين في غير مناصب الولاية العامة وعند الضرورة»، وقلت «ماذا لو لم تأتي الضرورة؟».