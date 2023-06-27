سمير مرقس: الإخوان كتبوا دستورا بالأغلبية العددية وليس معبرا عن الجميع

قال المفكر السياسي سمير مرقس، إنه شعر بشكل أو بآخر أن عددا من نواب الإخوان كان يحاول إفشال تجربته كنائب لمحافظ القاهرة، وهو بطبيعته لديه قناعة في التواصل وبناء الجسور مع الجميع، ولم يكن يميل إلى الصدام، بحسب قوله.

أهم الانتخابات في تاريخ مصر

وأضاف مرقس خلال استضافته في برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أن انتخابات الرئاسية 2012 من أهم الانتخابات في تاريخ مصر، لأنها كانت تضم أطياف المجتمع المصري في الجولة الأولى، وأعطت نتائج تعكس قوة كل طيف على الأرض.

برلمان الإخوان

وأوضح أن مشكلة اللجنة التأسيسية وقت برلمان الإخوان، أنها تشكلت من أغلبية إسلامية، ووزعت بالمحاصصة بين الأطياف، ومن أخطر ما يمكن في كتابة الدستور هو أن تكتب بأغلبية عددية، بل يجب أن يعبر عن الجميع حتى لو فرد واحد، وبالتالي أي خلاف على أي مادة في الدستور يمكنهم حسمها بالأغلبية.