سمير مرقس: حضور قتلة السادات احتفال نصر أكتوبر مشهد غير موفق

قال الدكتور سمير مرقس، الكاتب والمفكر السياسي، ومساعد رئيس الجمهورية سابقا لحلف التحول الديمقراطي، إنه لا يقبل تكريم قتلة الرئيس محمد أنور السادات في احتفالية أكتوبر في فترة حكم تنظيم الإخوان الإرهابي.

مرقس: أنا ضد التخلص من الغريم بالعنف والقتل

وأضاف «مرقس»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «أنا ضد التخلص من الغريم بالعنف والقتل، وأرى أن وجود قتلة السادات في احتفالية انتصار أكتوبر لم يكن مشهدا، ولم يحدث أن تحدثت مع أحد من المسؤولين ذلك».

الإعلان الدستوري كان خطأ

وتابع الكاتب والمفكر السياسي: «الإعلان الدستوري كان خطأ أيضا، ولم يكتب بعناية، كان هناك تعجل في الانقضاض على الشركاء أو فض الشركة».

أظرف حظر تجول حدث في تاريخ الإنسانية

وأوضح: «توقعت عدم استمرار مرسي بعد رفض قرار حظر التجول بمحافظات القناة وسقوط هيبة الدولة، أرى أنه أظرف حظر تجول حدث في تاريخ الإنسانية، لم يستجب أحد له، وكان الرد من الشعب هو إطلاق الزغاريد ولعب الكرة الشراب، وبالتالي كان مرسي أمام مأزق وكان عليه أن يراجع نفسه».