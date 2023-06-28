سمير مرقس: توقعت التحرك السريع من الشعب المصري ضد الإخوان بسبب كثرة أخطائهم

قال الدكتور سمير مرقس، الكاتب والمفكر السياسي، ومساعد رئيس الجمهورية سابقا لحلف التحول الديمقراطي، إنه توقع الحراك السريع من الشعب المصري ضد تنظيم الإخوان الإرهابي، لأن أخطاء التنظيم كثرت.

ارتباك التنظيم

وأضاف «مرقس»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «حدث تراجع عن الإعلان الدستوري بالدستور المحسن والمعدل، وهذا الأمر خطأ آخر يعبر عن ارتباك، وحاولت الجماعة الاستعانة ببعض الدستورية الثقاة للتعامل هذه الأزمة، لكنهم لم يفلحوا في ذلك».

وتابع الكاتب والمفكر السياسي: «الإيقاع أصبح سريعا من يناير 2013، حيث جرى تشكيل جبهة الإنقاذ وكان فيها كل ألوان الطيف المصري بمختلف التناقضات مثل حزب النور وحزب الوفد وحزب التجمع، ووجود هذا التجمع في مواجهة السلطة كان حدثا مهما، وكان هناك حركة تمرد أيضا، التي بدأت في الشارع بفكرة».

وأكد: «كنت أتصور أن ملف التحول الديمقراطي سيشهد اهتماما من محمد مرسي، وبخاصة أن دولا أوروبية كثيرة كانت ترغب في مساعدة مصر في إتمام هذه العملية بشكل ديموقراطي وسلمي ويعكس الحيوية السياسية المصرية، وعلى رأسها إسبانيا، وبالتالي، فقد أتاحت لي السفر ودراسة التجربة الإسبانية بشكل مكثف في أسابيع، ولكن لم يتم دعمي في مصر، فلم يتم توفير أدوات مكتبية لي، وكنت أشتري الأشياء الأساسية، وكنت أقوم بأعمال السكرتارية، وكان هناك بعض المتطوعين وعملوا دون مقابل لإنجاح التحول الديموقراطي».