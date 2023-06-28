مساجد كفر الشيخ تتزين بالبلالين استعدادا لصلاة عيد الأضحى

حرص عدد من الشباب على تزيين واجهات مساجد محافظة كفر الشيخ، بالبلايين، وذلك في محاولة منهم لإدخال السرور على المواطنين وأطفالهم المؤديين لصلاة عيد الأضحى المبارك.

مساجد كفر الشيخ تتزين بالبلالين

وزّين الشباب المساجد باستخدام البلالين، إذ حرصوا على وضع بعض البلايين في أكياس كبيرة بعد أنّ امتلأت بالهواء، استعداداً لفتحها في الشوارع في أثناء خروج المصلين من صلاة العيد.

تزيين واجهة مسجد المرسي بأكثر من 3000 بالونة

وقال إبراهيم محمد إمبابي، أحد القائمين على تزيين مسجد المرسى بمدينة بيلا، أحد أكبر وأهم مساجد المدينة، في تصريح لـ«الوطن»، إنّه جرى تزيين واجهات المسجد بأكثر من 3000 بالونة، تم تعليقها استعداداً لصلاة عيد الأضحى المبارك، وهو تقليد متبع للعام الثاني على التوالي، لافتاً أنّ ذلك يأتي لإدخال السعادة والسرور على الأطفال والمصلين.

تجهيز 200 ساحة و4 آلاف مسجد بكفر الشيخ

جدير بالذكر، إنّه جرى تجهيز 200 ساحة و4 آلاف 495 مسجدًا من المساجد التي تُقام بها صلاة الجمعة، بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأربعاء.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّه جرى وضع خطة استعداداً لعيد الضحى المبارك، تتضمن الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج، وتواجد إمام بكل مسجد للصلاة، والأئمة المشهود لهم بالاعتدال، مع التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات المعنية، منوهاّ أنّ موعد أداء صلاة العيد بالمحافظة سيكون في تمام الساعة 6:20 صباحاّ، وأنّه جرى التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار الأئمة لتعيين إمام أساسي لكل ساحة، وآخر احتياطي من أفضل الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد.