موعد صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ.. بعد 20 دقيقة من شروق الشمس

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ، والمقرر صباح اليوم، بالتزامن مع إعلان أماكن الصلاة في 200 ساحة و4 آلاف و495 مسجدًا من التي تُقام بها صلاة الجمعة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

موعد صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ

ووفقاً للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ، اليوم، سيكون في تمام الساعة 6:20 صباحًا، إذ يؤدي آلاف المواطنين الصلاة في جميع مساجد المحافظة، بجانب الساحات التي جرى تخصيصها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

صلاة عيد الأضحى عقب شروق الشمس بـ20 دقيقة

وستكون الصلاة عقب شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة، وهي سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر الرجال والنساء أنً يخرجوا لها.

وكشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، رفع درجة الاستعداد القصوى في القطاعات كافة، واتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، والتيسير على المواطنين، وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة كفر الشيخ، ومراكزها، وتنشيط الرحلات النيلية للاستمتاع بالأعياد.

كما شدد على التأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية، وتمام ترخيصها، وجاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال، فضلًا عن تطبيق إجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة ومنع التزاحمات.