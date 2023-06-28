رفع درجة الاستعداد في جسر الجمرات والساحات المحيطة لاستقبال ضيوف الرحمن

رفعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية، درجة الاستعداد في جميع أرجاء جسر الجمرات والساحات المحيطة به، لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الإنسانية خلال رمي الجمرات.

رفع درجة الاستعداد في جسر الجمرات

وأكدت المديرية العامة، اكتمال استعداداتها بفرق ووحدات منتشرة في أروقة الجسر، وفي المداخل الرئيسية، مدعومة بقوى بشرية وتجهيزات فنية في مواقع محددة في طوابق جسر الجمرات طيلة أيام التشريق، والتنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق سلامة وحماية ضيوف الرحمن.

أماكن مرور الحجاج

ويعد مشعر مزدلفة بكاملها موقفا عدا وادي محسر، وهو موضع بين مزدلفة ومنى يسرع فيه الحجاج في مرورهم، حيث يحدها من الغرب ما يلي منى ضفة وادي مُحَسِر الشرقية، وهو وادٍ صغير يمر بين منى ومزدلفة، وهو ما يمر فيه الحاج على الطريق بين منى ومزدلفة، فيكون الوادي فاصلاً بينها وبين منى ويحدها من الشرق ما يلي عرفات مفيض المأزمين، وهما جبلان بينهما طريق تؤدي إلى عرفات، فيما يحدها من الشمال الجبل وهو ثبير النصع، ويقال له أيضًا جبل مزدلفة.