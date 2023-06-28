بدء تكبيرات عيد الأضحى في 531 ساحة بالإسكندرية.. أبرزها المرسي (صور)
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كيرلس مجدى
تصوير:
كيرلس مجدى
06:15 ص | الأربعاء 28 يونيو 2023
مسجد المرسي أبو العباس
بدأت تكبيرات عيد الأضحى 2023 في 531 ساحة بالإسكندرية، وذلك قبل دقائق من موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية، حيث جاء أبرز تلك الساحات، مسجد القائد إبراهيم ومجمع مساجد بحري، على رأسهم مسجد أبو العباس، وغيرها من الساحات في المدينة الساحلية.
صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية
ويصلي المواطنون صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية، في 363 مسجدًا و531 ساحة، منها مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، وساحة مسجد سيدي المرسي أبو العباس.
موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية
وأعلن معهد البحوث الفلكية، موعد صلاة العيد في الإسكندرية 2023، التي تنطلق مع الساعة 6:24 من صباح اليوم الأربعاء.
استعدادات صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية
وأكد الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، أنه جرى تخصيص إمام أساسي وإمام احتياطي لكل ساحة، وفي حالة وجود ظروف طارئة، يمارس الإمام الاحتياطي عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك.
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لـ«الوطن»، أنه سيجري فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك.