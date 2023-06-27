رفع درجة الاستعدادات في الإسكندرية لاستقبال عيد الأضحى

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخلال فترة إجازة العيد في كافة القطاعات.

غرفة عمليات رئيسية بالإسكندرية

وأكد محافظ الإسكندرية في بيان مساء اليوم الثلاثاء، قبل ساعات من صلاة عيد الأضحى المبارك، أنه تقرر انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بشكل دائم على مدار الـ24 ساعة، لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.

محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس بعيد الأضحى

كما تقدم محافظ الإسكندرية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري وجموع مؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي والاستقرار.

محافظ الإسكندرية يهنئ المواطنين

كما هنأ «الشريف» مواطني الإسكندرية بشكل خاص وجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والأحياء والمديريات والجهات التابعة، وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.