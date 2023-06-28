«مياه الإسكندرية» تعلن أماكن ومواعيد منافذ خدمة العملاء في عيد الأضحى

أعلن القطاع التجاري بالإدارة العامة لخدمة العملاء في شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مواعيد عمل المنافذ الخارجية التابعة للشركة، خلال أيام إجازات عيد الأضحى المبارك، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، عدا يوم الجمعة، تكون المواعيد من الساعة 2 مساءً حتى السابعة صباحًا.

أماكن منافذ خدمة العملاء الخارجية

- منفذ مول جرين بلازا «مول جرين بلازا - الدور الأول- بجوار العربية للطيران»، من الساعة الثانية مساءً حتى الثامنة مساءً خلال يوم الجمعة.

- منفذ الإبراهيمية 2 «شارع عبد المنعم سند - الابراهيمية القديم - بجوار شركة الكهرباء».

- منفذ سيدي بشر 2 «أول خالد بن الوليد- محطة ترام سيدي بشر» .

- منفذ النزهة 2 «النزهة بجوار محطة النزهة - طريق المطار».

- منفذ العامرية 2 «شارع إبراهيم كفتة - مربع الورش - العامرية».

منافذ خدمة العملاء الداخلية

- منفذ خدمة عملاء أبو قير: 13 ش الشيخ محمد عبده أبو قير.

- منفذ خدمة عملاء المندرة: نهاية ش جمال عبد الناصر المندرة.

- منفذ خدمة عملاء سيدي بشر: ش سيف عمارات البروج سيدي بشر قبلي.

- منفذ خدمة عملاء الرمل: 532 طريق جمال عبد الناصر فلمنج.

- منفذ خدمة عملاء النزهة: الطريق الدائري - محطه المنشية 2.

- منفذ خدمة عملاء كوم الدكة: مبنى كوم الدكة بجوار خزان المياه.

- منفذ خدمة عملاء محرم بك والبلد: خلف الشركة الشرقية للدخان المحمودية.

- منفذ خدمة عملاء العجمي والساحل الشمالي: ش البيطاش الرئيسي.

- منفذ خدمة عملاء الورديان: ميدان الصينية بالورديان.

- منفذ خدمة عملاء 6 أكتوبر: داخل مدينة 6 أكتوبر.

- منفذ خدمة عملاء العامرية: بجوار شركة مساهمة البحيرة الناصرية.

- منفذ خدمة عملاء مدينة النوبارية: ك 81 طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي.

- منفذ خدمة عملاء مريوط 1: الطريق الصحراوي محطة الكيلو 40.

- منفذ خدمة عملاء برج العرب: ش الورش طريق برج العرب.