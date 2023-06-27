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الرئيس السيسي يهنئ نظيره التونسي بعيد الأضحى

كتب:

محمد أبو عمرة
03:18 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وتوجه الرئيس بالتهنئة لشقيقه الرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الأمن والاستقرار.

وقد أعرب الرئيس التونسي، عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار وكل التقدم والازدهار.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.