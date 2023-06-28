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خطيب المسجد الحرام في عيد الأضحى: «الحمد لله الذي شرع لعباده حج بيته»

كتب:

حسن رمضان
06:26 ص | الأربعاء 28 يونيو 2023
بيت الله الحرام

بيت الله الحرام

قال الشيخ ياسر الدوسري، خطيب المسجد الحرام، في خطبة عيد الأضحى المبارك: «الحمد لله الذي شرع لعباده حج بيته العتيق، فحرك عزم القاصدين وأعانهم بالتوفيق»، مضيفًا: «الأيام الفضيلة مطايا والسعيد من أعد العدة قبل يوم المنايا والشقي من رضي بالدنيا».

 

المسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الحرام

وأدى  جموع المصلين، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وفقًا لفيديو نشرته قناة «الإخبارية» السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر».

 

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