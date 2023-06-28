خطيب المسجد الحرام في عيد الأضحى: «الحمد لله الذي شرع لعباده حج بيته»
كتب:
حسن رمضان
06:26 ص | الأربعاء 28 يونيو 2023
بيت الله الحرام
قال الشيخ ياسر الدوسري، خطيب المسجد الحرام، في خطبة عيد الأضحى المبارك: «الحمد لله الذي شرع لعباده حج بيته العتيق، فحرك عزم القاصدين وأعانهم بالتوفيق»، مضيفًا: «الأيام الفضيلة مطايا والسعيد من أعد العدة قبل يوم المنايا والشقي من رضي بالدنيا».
فيديو الشيخ ياسر الدوسري: الحمد لله الذي شرع لعباده حج بيته العتيق فحرك عزم القاصدين وأعانهم بالتوفيق #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/wZYRDCDPAN— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 28, 2023
بث مباشر خطبة #عيد_الأضحى_المبارك في المسجد الحرام #بسلام_آمنين#الإخبارية https://t.co/UcSecCu5Fb— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 28, 2023
المسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الحرام
وأدى جموع المصلين، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وفقًا لفيديو نشرته قناة «الإخبارية» السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر».
فيديو جموع المصلين يؤدون صلاة #عيد_الأضحى_المبارك في المسجد الحرام#الإخبارية pic.twitter.com/wHXFG6WpeA— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 28, 2023
#الإخبارية تخصص بثا مباشرا على مدار الساعة لنقل مناسك #الحج على منصاتها الرقمية— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2023
#بسلام_آمنين#يوم_عرفةhttps://t.co/D7gSeNy3vq https://t.co/QkoPnbiW32