خطيب المسجد الحرام في عيد الأضحى: «الحمد لله الذي شرع لعباده حج بيته»

قال الشيخ ياسر الدوسري، خطيب المسجد الحرام، في خطبة عيد الأضحى المبارك: «الحمد لله الذي شرع لعباده حج بيته العتيق، فحرك عزم القاصدين وأعانهم بالتوفيق»، مضيفًا: «الأيام الفضيلة مطايا والسعيد من أعد العدة قبل يوم المنايا والشقي من رضي بالدنيا».

فيديو الشيخ ياسر الدوسري: الحمد لله الذي شرع لعباده حج بيته العتيق فحرك عزم القاصدين وأعانهم بالتوفيق #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/wZYRDCDPAN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 28, 2023

المسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الحرام

وأدى جموع المصلين، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وفقًا لفيديو نشرته قناة «الإخبارية» السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر».