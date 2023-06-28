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موعد صلاة العيد في السعودية 1444 في جميع المدن.. جدة الساعة 6:11 صباحا

كتب:

منى سعيد
01:27 ص | الأربعاء 28 يونيو 2023
صلاة العيد في السعودية

صلاة العيد في السعودية

ساعات قليلة تفصلنا عن صلاة عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية، وهي الفترة التي تلتقي فيها الأسرة والعائلة وتكثر المعايدات بين الأصدقاء والزملاء، لذلك يبحث الكثيرون عن موعد صلاة العيد في السعودية 1444 في جميع المدن، إذ يستعد المسلمون لأداء هذه الفريضة.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، موعد صلاة العيد في السعودية 1444 في جميع المدن، وفق المنشور على وكالة الأنباء السعودية.

موعد صلاة العيد في السعودية 1444 في جميع المدن

وجاءت موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جميع مدن السعودية، وفق وكالة «واس» كالآتي:

مكة المكرمة: الساعة 06:09 صباحًا.

المدينة المنورة: الساعة 06:07 صباحًا.

جدة: الساعة 06:11 صباحًا.

الرياض: الساعة 05:46 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الأضحى في مدن السعودية

وفقًا للمراصد الفلكية، فإن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مختلف مدن المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

موعد صلاة عيد الأضحى في تبوك: الساعة 06:20 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في جازان: الساعة 05:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في بريدة: الساعة 05:48 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في نجران: الساعة 05:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في أبها: الساعة 06:02 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في سكاكا: الساعة 05:58 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في حائل: الساعة 05:55 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في بيشة: الساعة 05:59 صباحًا.

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