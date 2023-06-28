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خطيب المسجد الحرام: من دلالات الحج تحقيق المساواة بين المسلمين

كتب:

حسن رمضان
06:49 ص | الأربعاء 28 يونيو 2023
بيت الله الحرام

بيت الله الحرام

قال الشيخ ياسر الدوسري، في خطبة عيد الأضحى المبارك، من المسجد الحرام، إنّ من دلالات الحج ومقاصده، تحقيق الوحدة والمساواة بين المسلمين ونبذ الفرقة والافتراق، وفقًا لما ذكرته قناة «الإخبارية» السعودية.

خطيب المسجد الحرام: هنيئا لحجاج بيت الله

 وأضاف الشيخ ياسر الدوسري خطيب صلاة العيد الأضحى في المسجد الحرام: «هنيئا لحجاج بيت الله الحرام والأمة الإسلامية في هذا اليوم الأغر بحلول عيد الأضحى المبارك»، مضيفا: «هنيئا لكم يا من لبيتم النداء فأتيتم من كل فج عميق شوقا إلى البيت العتيق مرددين "لبيك اللهم لبيك بسلام آمنين»، وفقا لما ذكرته قناة «الإخبارية» السعودية.

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