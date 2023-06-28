خطيب المسجد الحرام: من دلالات الحج تحقيق المساواة بين المسلمين
كتب:
حسن رمضان
06:49 ص | الأربعاء 28 يونيو 2023
بيت الله الحرام
قال الشيخ ياسر الدوسري، في خطبة عيد الأضحى المبارك، من المسجد الحرام، إنّ من دلالات الحج ومقاصده، تحقيق الوحدة والمساواة بين المسلمين ونبذ الفرقة والافتراق، وفقًا لما ذكرته قناة «الإخبارية» السعودية.
فيديو الشيخ ياسر الدوسري:— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 28, 2023
من دلالات الحج ومقاصده تحقيق الوحدة والمساواة بين المسلمين ونبذ الفرقة والافتراق#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/DNr2zwmqgC
خطيب المسجد الحرام: هنيئا لحجاج بيت الله
وأضاف الشيخ ياسر الدوسري خطيب صلاة العيد الأضحى في المسجد الحرام: «هنيئا لحجاج بيت الله الحرام والأمة الإسلامية في هذا اليوم الأغر بحلول عيد الأضحى المبارك»، مضيفا: «هنيئا لكم يا من لبيتم النداء فأتيتم من كل فج عميق شوقا إلى البيت العتيق مرددين "لبيك اللهم لبيك بسلام آمنين»، وفقا لما ذكرته قناة «الإخبارية» السعودية.
فيديو الشيخ ياسر الدوسري:— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 28, 2023
هنيئا لكم يا من لبيتم النداء فأتيتم من كل فج عميق شوقا إلى البيت العتيق مرددين "لبيك اللهم لبيك"#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/mpvN3wDCil