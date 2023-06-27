مساجد صلاة العيد في مكة 1444.. تنطلق عند الساعة 6:09 صباحا

تعتبر فترة الأعياد من أهم الأوقات التي تلتقي فيها الأسرة وتجتمع حول مائدة الطعام، خاصة أن عيد الأضحى تتشارك فيه الأسر بالتضحية بأحد المواشي حسب إمكاناتها، لذلك يبحث الكثير من المسلمين عن مساجد صلاة العيد في مكة 1444 وموعد صلاة عيد الأضحى 2023 لهذا العام، حتى يمكنهم المشاركة في أداء تلك الفريضة في المساجد والساحات المعلنة

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» مساجد صلاة العيد في مكة 1444 وموعد صلاة عيد الأضحى، وفق المعلن بوكالة الأنباء السعودية «واس»، والتي جاءت على النحو التالي:

مساجد صلاة العيد في مكة 1444

ويمكن للمسلمين المقيمين في منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية أداء صلاة عيد الأضحي في الأماكن التالية:

المسجد الحرام.

مسجد التنعيم.

مسجد نمرة.

مسجد البيعة.

مسجد الراية.

مسجد الخيف.

مسجد المشعر الحرام.

مسجد الشجرة.

مسجد انشقاق القمر.

مسجد الكبش.

مسجد الحديبية.

مسجد الجعرانة.

موعد صلاة عيد الأضحى بمكة المكرمة 2023

ووفق المعلن من الهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية، فإن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 المبارك في مكة المكرمة عند حلول الساعة 6:09 صباحًا.

ويفضل الكثير من المسلمين بالمملكة التضحية في أول أيام التشريق، حتى يتمكنوا من توزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين والشعور ببهجة العيد.