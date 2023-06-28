أمير قطر يؤدي صلاة عيد الأضحى في مصلى «لوسيل»

أدى القطريون، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك، في المساجد والمصليات بأنحاء البلاد.

ومن جهته، أدى امير قطر تميم بن حمد صلاة عيد الأضحى المبارك في «مصلى لوسيل»، رفقة عدد من المسؤولين القطريين وسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بالبلاد.

خطبة عيد الأضحى

وأم المصلين، عضو المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور ثقيل بن ساير الشمري، مؤكدًا في خطبة عيد الأضحى المبارك، على أنّ العيد أعظم الأيام عند الله وشعيرة من شعائر الله.

وأضاف الشمري، أنّ عيد الأضحى المبارك، مظهر من مظاهر وحدة الأمة، ويوم للبذل والعطاء والبر والوفاء.