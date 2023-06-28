أهالي الإسماعيلية يؤدون صلاة عيد الأضحى في 27 مسجدا و73 ساحة

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، إقبالُا كبيرًا من الأهالي على الساحات والمساجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وسط تشديدات أمنية بمحيط المساجد والساحات.

وأدى الآلاف من أهالي محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولي من صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك، داخل 27 مسجدًا و73 ساحة موزعة على مراكز الإسماعيلية والقرى المختلفة.

طوارئ في الإسماعيلية

وشهدت ساحات ومساجد الإسماعيلية، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، فيما سادت حالة من الفرحة بين الأهالي خاصة الأطفال المرافقين لذويهم خلال أداء صلاة عيد الأضحى، وسط انتشار بائعي الألعاب بجوار المساجد لبيعها الأطفال.

وأعلن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، رفع حالة الطوارئ في المحافظة طوال أيام عيد الأضحى وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة متواصلة، وتجهيز إمام وخطيب لكل مسجد وساحة أقبل فيها المواطنون في أثناء صلاة عيد الأضحى المبارك.

تفتيش على شوادر الأضاحي في الإسماعيلية

وقال اللواء شريف بشارة، إنه سيجري شن عدة حملات على مدار أيام عيد الأضحى، على شوادر بيع الأضاحي لضمان عدم الذبيح خارج المجازر، مشيرًا إلى أنه جرى التنبيه على جميع الشوادر قبل عيد الأضحى، بمنع الذبح داخل الشادر وخارج المجازر المخصصة.

وأكد أنه سيجري تحرير محاضر للشوادر المخالفة حال وجود أي ذبيح داخل الشادر أو محيطه، والذبح خارج المجازر، وذلك لضمان سلامة الحيوان وخلوه من أي أمراض، إلى جانب الحفاظ على نظافة الشوارع ومنع انسداد مصارف شبكة الصرف الصحي بمخلفات الأضاحي.