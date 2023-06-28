قصف أوكراني جديد على «دونيتسك».. 6 قذائف من عيار 155 ملم

أطلقت القوات الأوكرانية، 6 قذائف من عيار 155 ملم على منطقة «كيروفسكي»، في دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي»، الروسية.

مقتل وإصابة 3 سيدات جراء قصف أوكراني على دونيتسك

وفي وقت سابق، أسفر قصف أوكراني على دونيتسك، عن مقتل وإصابة 3 سيدات بحي بيتروفسكي، وأضرار في مصنع الفحم، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال رئيس المركز الصحفي لتجمع «قوات فوستوك»، أوليج تشيخوف، لوكالة أنباء «سبوتنيك»، الروسية، إن القوات المسلحة الروسية، صدت أمس الثلاثاء، هجوما للقوات الأوكرانية على محور زابوريجيا، مما أدى إلى تدمير مدرعة قتال للمشاة، ومركبة قتالية مصفحة وقوى بشرية للعدو.

وأوضح نائب رئيس إدارة الخارجية الروسية لشؤون الروس في الخارج، فلاديمير أندرييف، أن العملية في أوكرانيا، هدفها حماية حقوق الروس الإنسانية، ومصالح أبناء الأمة الروسية، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، إن الحلف جاهز للدفاع عن نفسه في مواجهة روسيا أو بيلاروسيا.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قال في وقت سابق، إن لا أحد يتحدث عن حل الأزمة الأوكرانية، مضيفا أنه يمكنه خلق حلا في يوم واحد حال توليه منصب الرئيس.

ترامب يصف الديمقراطيون بدعاة حرب

ووصف ترامب، الديمقراطيين بأنهم دعاة حرب، مضيفا أنه سيمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة، وتابع الرئيس الأمريكي السابق قائلا: «نحن قريبون جدا منها»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، قالت السفارة الروسية بالولايات المتحدة، في تعليق على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، إن «واشنطن» مهووسة بفكرة إلحاق هزيمة استراتيجية بـ«موسكو»، مضيفة في بيان، إن حياة الأوكرانيين لا تعني شيئًا للسلطات الأمريكية.