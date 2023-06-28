أهالي الأقصر يؤدون صلاة العيد في ساحة أبو الحجاج

أدى الآلاف من أبناء محافظة الأقصر صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأربعاء، بساحة أبوالحجاج الأقصري، إحدى أكبر الساحات العامة، وسادت حالة من الفرحة الغامرة والابتهاج بين المواطنين بعيد الأضحى المبارك، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام عبدالغفار، مدير أمن الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

الاحتفال بالعيد والغناء

وعقب صلاة العيد خرج الآلاف من الساحة الشعبية بوسط الأقصر، واحتفلوا بالطبل والأغاني الشعبية وإطلاق الصواريخ، كما شارك عدد من الفنانين الشعبيين بغناء الأغاني التراثية والدينية وسط تفاعل بالتصفيق والرقص.

خطبة العيد

وتناولت خطبة العيد، التي ألقاها مبارك علي، إمام مسجد أبوالحجاج الأقصري، ضرورة اغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالترابط، والتكافل، ونشر مفاهيم المحبة، والتسامح، والسلام، التي يدعو إليها الدين الإسلامي، مشيراً إلى أهمية صلة الأرحام في هذه المناسبة لتقوية أواصر المحبة والتواد بين الجميع.

محافظ الأقصر يهنئ المواطنين بالعيد

وقدم المحافظ، التهنئة لكافة أبناء المحافظة، وللشعب المصري عامة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات.