أماكن صلاة عيد الأضحى في الأقصر.. تجهيز 1272 مسجدا و54 ساحة

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير مديرية أوقاف الأقصر، تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة أعمال تجهيز أماكن صلاة عيد الأضحى بالأقصر، وفقا لتوجيهات المستشار مصطفى الهم، محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى.

أماكن صلاة عيد الأضحى بالأقصر

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه وفقا لتوجيهات وزارة الأوقاف جرى الانتهاء من تجهيز أماكن صلاة عيد الأضحى بالأقصر، وعددها 1272 مسجدا و54 ساحة و202 مصلى سيدات، مشيرا إلى أن الساحات التي جرى إعدادها لأداء شعائر صلاة عيد الاضحى.

خريطة أماكن صلاة عيد الأضحى بالأقصر

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن أماكن صلاة عيد الأضحى بالأقصر في الساحات، تضمنت التالي:

أولا:- مركز ومدينة إسنا

1 - ساحة مركز شباب قرية الشغب

2- ساحة النور المحمدى بقرية الدبابيه

3- ساحة ابوفرغل بقرية الحميدات

4- ساحة السادة الإدريسية بقرية الدير

5- ساحة الرحمن بقرية توماس

6- ساحة اآل البيت بقرية الحليله

7- ساحة مركز الشباب بقرية زرنيخ

8- ساحة المدينة المنورة بقرية الحلة

9- ساحة مركز شباب السلام بندر أسنا

10- ساحة المدرسة الابتدائية بقرية القضا

11- ساحة السنترال القديم ببندر إسنا

12- ساحة خاتم المرسلين بالهنادي

13- ساحة مركز شباب الدير بالدير

ثانيا : إدارة أوقاف حاجر كومير بمركز ومدينة إسنا

1- ساحة السيدة زينب بقرية حاجر كومير باسنا

ثالثا:- مركز ومدينة الزينية

1- ساحة مركز شباب المدامود بقرية المدامود

2- ساحة علي عبد الحليم بقرية الزينيه بحري

3- ساحة مسطح طيبة بمدينة طيبة

4- ساحة الهرامشة بقرية الجزيره بالزينية بحري

5- ساحة مجلس المدينة بالزينيه قبلي

6- ساحة السلام بالزينية بحري

7- ساحة مركز شباب الزينية بحري بالزينية بحري

رابعا: مركز ومدينة الطود

1- ساحة مسجد خالد بن الوليد بالفتاتيح

2- ساحة نجع الدار بالطود غرب

3- ساحة ملعب نجع المهيدات بالطود

4- ساحة الجمعية الزراعية بنجع علوان

5- ساحة نجع خميس بالطود

6- ساحة ملعب أبوحروقة بالطود

7 - ساحة منشية النوبة بالطود

8 - ساحة أولاد حسن بالمريس

خامسا: مركز ومدينة القرنة

1- ساحة مركز شباب اللاقالته

2- ساحة مركز شباب البعيرات

3- ساحة نجع الطارف بالقرنه

4- ساحة حاجر الضبعية بالضبعية

5- ساحة الشيخ عمران بقامولا

6- ساحة الشيخ العزب بقامولا

7- ساحة الشيخ عامر بقامولا

8- ساحة الشيخ محمد الزمامي بقامولا

9:- ساحة مركز شباب الطارف بالقرنة

سادسا:- مركز ومدينة أرمنت

1- ساحة السوق بأرمنت الحيط

2- ساحة المدرسة الإعدادية بالغرز بأرمنت الحيط

3- ساحة مركز شباب الرياينة

4- ساحة جبانة المسلمين بالرياينة

5 - ساحة كوبري الحاجر- الترعة المغطاة - بالمحاميد بحري

6 - ساحة مركز شباب المحاميد قبلي

سابعا:- إدارة أوقاف النمسا بإسنا

1- ساحة السيده زينب بالمساوية

2- ساحة العضايمة

3- ساحة السريب بنجع السريب

4- ساحة الحاج نوبي بحاجر العضايمة

ثامنا:- مدينة الأقصر

1- ساحة سيدي أبو الحجاج

2- ساحة المنشأة

3- ساحة نجع الطويل بالكرنك

تاسعا:- مركز ومدينة البياضية

1- ساحة آل البيت بالحبيل

عاشرا: إدارة أوقاف أصفون باسنا

1- ساحة العتيق بالشيخ أحود

2- ساحة بلال بن رباح بوابورات المطاعنة