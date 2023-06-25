شكاوى من صعوبة امتحان الكيمياء في الأقصر: «الأسئلة طويلة والوقت قليل»

اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة بالقسم العلمي في الأقصر من صعوبة امتحان مادة الكيمياء، إذ أجمع الطلاب على طول الأسئلة وصعوبتها وعدم المباشرة.

قال الطالب رامز مراد، طالب بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية العسكرية بالأقصر، إن امتحان الكيمياء كان صعبا جدا، ولم يكن في مستوى الطالب المتوسط، ومعظم الأسئلة جاءت غير مباشرة.

وأضاف الطالب محمود مرتضى، أن الكيمياء كانت صعبة خصوصا أسئلة فصل العضوية، وكان الوقت قليل مقارنة بالأسئلة الطويلة والكثيرة.

تأمين مكثف من قبل رجال مديرية أمن الأقصر

وحرص عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة على التواجد أمام لجان الامتحانات، لدعم أبنائهم، وسط تأمين مكثف من قبل رجال مديرية أمن الأقصر، لتوفير حالة من الهدوء في محيط لجان الامتحانات بالمحافظة.

وأكد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، لم تتلق أي شكاوى أو حالات غش، لافتا إلى أن الامتحانات مرت بهدوء وسلام، وأن المديرية تعقد غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة.