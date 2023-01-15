صفاء أبو السعود لـ إيمان الحصري: أنا من متابعي قناة dmc

هنأت النجمة الكبيرة صفاء أبوالسعود، «dmc» في عيد ميلاد القناة السادس، قائلة إن dmc قناة شابة وإيقاعها جيد واختيارتها مميزة.

صفاء أبو السعود: اختيارات dmc مميزة

وأضافت صفاء أبوالسعود خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري: «قناة dmc شابة وإيقاعها حلو واختياراتها مميزة، وأنا من متابعي القناة».

وتابعت: «أهنئ كل العاملين في dmc، وكل اختيارات القناة دائما ما تكون موفقة، وعقبال 100 سنة واحنا بنتفرج على هذه القناة الجميلة».

عيد ميلاد dmc

واحتفلت شبكة dmc بعيد ميلادها الموافق 14 يناير من كل عام، وقبل 6 سنوات انطلقت شبكة dmc الموجهة لكل أفراد الأسرة المصرية، بخطة برامجية ودرامية شديدة التميز، أتت ثمارها عاما بعد عام، ليمتد جمهور الشبكة إلى كل أنحاء الوطن العربي.

وظهر الاحتفال السنوي هذا العام بشكل مبهر بعد عامين من توقف التقليد السنوي بسبب كورونا، حيث أعلنت الشبكة عن سلسلة من المفاجآت خلال اليوم المفتوح للاحتفالية، من خلال مسابقات للجمهور وجوائز عينية كبيرة مقدمة على رأس الساعة.