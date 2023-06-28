الحجاج يؤدون طواف الإفاضة بالمسجد الحرام في أول أيام العيد

بدأ الحجاج صباح اليوم الأربعاء، طواف الإفاضة في المسجد الحرام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيمات المخطط لها خلال تلك الأيام المباركة من قبل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ضمن خطتها الميدانية والوقائية؛ لتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام؛ لأداء مناسكهم بكل انسيابية.

طواف الإفاضة في المسجد الحرام

كان عدد كبير من أفواج الحجاج قد قاموا ليلة أمس يوم عرفة حتى قبل فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك، بالتحرك من مشعر مزدلفة، متوجهين إلى منى لرمي جمرة العقبة من خلال 7 حصيات، بعد صعودهم على جبل عرفات، وأدائهم الركن الأهم من أركان الحج من خلال الدعاء، وأداء الصلاة داخل مسجد نمرة قصرًا وجمعًا، قبل أن يبيتوا في مزدلفة.

يذكر أنّ أكثر من مليوني حاج وصولوا إلى المشاعر المقدسة، خلال موسم الحج هذا العام، ما يُمثل إنجازًا مهمًا، للمملكة العربية السعودية نظرًا لما شهده العالم من تحديات كبرى خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة بسبب جائحة كورونا، حيث تعمل المملكة على زيادة تدفق عدد الحجاج تدريجيًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

موسم الحج

وبحسب صحيفة سبق السعودية، سخرت المملكة إمكاناتها وخبراتها المتراكمة في إدارة حشود الحجاج القادمين من مختلف دول العالم لأداء فريضة الحج، حتى يخرج موسم الحج مثالًا يحتذى به في ضبط الأمن وأداء الفريضة في أجواء آمنة ومستقرة.