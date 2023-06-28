وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك يذبح أضحية العيد بالغردقة.. تجسيد لروح المحبة

شارك القمص يؤنس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، في أضحية العيد وأقدم على ذبح الخروف وتوزيعه على الأسر الأولى بالرعاية بالغردقة تجسيدا لروح المحبة والتسامح وتطبيقا لما جاء بوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا الفاتيكان.

وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك يضحي بذبح خروف

وأشار القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إنه يشارك في جميع الاحتفالات والمناسبات الوطنية مقدما التهاني القلبية للمسلمين في عيد الأضحى.

خروف العيد

وأشار وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، إلى أنه اعتاد على الأضحية سنويا ومشاركة المسلمين الفرحة والسعادة مقدما التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ومواطني البحر الأحمر.