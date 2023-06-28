مصرع شاب وإصابة اثنين في حادث تصادم بالدقهلية

لقي شاب مصرعه وأصيب إثنين آخرين، إثر وقوع حادث اصطدام موتوسيكلين، في أول أيام عيد الأضحى المبارك في قرية النزل مركز منية النصر، وجرى نقلهم إلى مستشفى منية النصر المركزي، وتوفى أحدهم فيما جرى تحويل المصابين الآخرين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر بوقوع حادث اصطدام موتوسيكلين أمام قرية النزل دائرة المركز ووجود 3 مصابين.

هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبفحص مباحث مركز شرطة منية النصر للحادث تبين إصابة كلا من أحمد محمد أحمد البدوي 19 سنة، وخالد محمود أحمد البدوي 17 سنة، وأحمد محمد عبد الباقي محمد عبد الهادي 21 سنة وجميعهم مقيمون بقرية النزل دائرة مركز منية النصر.

وجرى تحويلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.