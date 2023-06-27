إصابة 8 في حادث تصادم ميكروباص وتوك توك على طريق «طنطا - بسيون»

أصيب 8 أشخاص، بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، إثر تصادم سيارة ميكروباص، بمركبة توك توك، علي طريق «بسيون - طنطا» بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بسيون المركزي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، بلاغاً من الأهالي يفيد بإصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة، نتيجة حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة توك توك، علي الطريق الدائري.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 8 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات وجروح قطعية مختلفة ومتفرقة، في أنحاء الجسد، إثر تصادم سيارة ميكروباص بمركبة توك توك علي طريق «طنطا - بسيون».

رفع آثار الحادث

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بسيون المركزي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وجرى رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.