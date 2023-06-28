الكشف على 1601 مواطن ضمن مبادرة 100 يوم صحة بالإسكندرية

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالإسكندرية، الكشف على 1601 مواطن في كل التخصصات المتاحة، على مدار 3 أيام من تفعيل الحملة القومية 100 يوم صحة، لتقديم الخدمات الصحية بمقر شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة.

وأوضحت الدكتورة هناء عبد الرحيم، مدير عام الطب الوقائي أنه جرى تقديم خدمات في «الكشف عن فيروس سي، ومبادرة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وتطعيم كوفيد، وكشف عيادة طب الأسرة».

توعية طبية

وأكدت الدكتورة مها حسيب، مدير إدارة الثقافة الصحية أنه جرى تقديم خدمات التوعية الصحية لكل العاملين والموظفين على مدار 3 أيام والرد على جميع استفساراتهم والتأكيد على أضرار التدخين على صحة المدخن ومن حوله لتصليح المفاهيم المغلوطة وحث العاملين على نشر المعلومات الصحيحة في محيط أسرهم وأصدقائهم وجيرانهم.

تفاصيل كشف مبادرة 100 يوم صحة

وأشارت الدكتورة شيماء صبري، أنه جرى كشف فيروس سي لـ423 فردا، والاعتلال الكلوي لـ 386 فردا، ولقاح كورونا لـ 260 فردا، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية لـ 187 فردا، وتقديم خدمات الكشف بعيادة طب الأسرة لعدد 345 فردا.

استمرار مبادرة 100 يوم صحة

وأكد الدكتور محمد خليل، مدير منطقة وسط الطبية أن الفرق الطبية متواجدة على مدار 100 يوم صحة من خلال فرق ثابتة في الوحدات الصحية والمستشفيات وأخرى متحركة في كل أماكن التجمعات والميادين والمتنزهات والشركات ذات الكثافة العالية في نطاق منطقة وسط من أجل التأكد من وصول الخدمات الصحية لكل فرد.