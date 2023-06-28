خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي لـ4951 حاجا

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صباح اليوم الاربعاء، أول أيام عيد الأضحي المبارك، عن التكفل بالهدي على نفقته الشخصية لجميع حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج لهذا العام المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية السعودية البالغ عددهم 4951 حاجًّا وحاجة من 92 دولة مختلفة حول العالم.

تكفل خادم الحرمين الشريفين بنفقات الهدي للحجاج

ووفقا لصحيفة «سبق» السعودية، فإنّ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي المشرف على برنامج استضافة الحجاج، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، صرح بأنّ خادم الحرمين الشريفين تكفّل بجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، بأنها لفتةٌ كريمة منه، تؤكد مدى جهده المبذول من أجل اهتمامه وعنايته بالحجاج، وحرصه المستمر على تقديم كل ما يحتاجون إليه خلال أدائهم فريضة الحج.