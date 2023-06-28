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آلاف المواطنين يحتفلون بعيد الأضحى في المحافظات.. عادات وطقوس متنوعة

كتب:

آية حسنين
09:59 ص | الأربعاء 28 يونيو 2023
اجواء احتفالات العيد الكبير بالدقهلية

اجواء احتفالات العيد الكبير بالدقهلية

تنوعت مظاهر الاحتفال من محافظة إلى أخرى وسط أجواء من السعادة والبهجة على وجوه المواطنين، إذ تختلف من مكان إلى آخر، وفي الدقهلية سيطرت البهجة داخل الشوارع والميادين العامة بمختلف المراكز.

وتفاعل المواطنين من الاحتفال ودخل العديد منهم في وصلات رقص وإطلاق الألعاب النارية تعبيرا عن فرحتهم بالعيد، بالدقهلية

أجواء احتفالات عيد الأضحى بالدقهلية 

قال طلعت محمد ابن الدقهلية لـ«الوطن» إن احتفالات العيد جزء أساسي داخل المحافظة :«بنحاول نبسط نفسنا علي قد ما نقدر ونفرح الناس اللي حوالينا بنشر جو مختلف ومميز، سواء من الغناء أو الرقص أو غيره».

 

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