«التنمية المحلية»: حملات رقابية على أسواق بورسعيد والمنيا في أول أيام العيد

تابعت وزارة التنمية المحلية الجولات الميدانية والإجراءات التي تقوم بها محافظتي بور سعيد والمنيا في إطار المتابعة الميدانية أول أيام عيد الأضحى.

ووفقا لبيان صحفي، كثفت محافظة بورسعيد أعمال النظافة بالأحياء ورفع كفاءة الحدائق والميادين على أعلى مستوى، ومتابعة الأسواق ومنافذ بيع اللحوم وتوافر المواد التموينية بكميات كافية فضلا عن شن حملات رقابية مكثفة لمنع التلاعب في الأسعار، وتكثيف أعمال تجميل شواطئ بورسعيد ومتابعة فرق الانقاذ.

متابعة الأسواق

كما تم توجيه الأجهزة التنفيذية على مستوي المحافظة بتكثيف الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال إجازة العيد وتقديم الخدمات للمواطنين، ومتابعة الشوارع والميادين، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد وإزالة تراكمات القمامة أولا بأول والتفاعل مع شكاوى المواطنين، فضلا عن المتابعة المستمرة لحالة الأسواق من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية.

كما تم توجيه رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المصايف بتوفير سبل الراحة للمواطن، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي، فضلا عن جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف.

الذبح داخل المجازر

وفى محافظة المنيا، تم تنظيم حملات رقابية على الأسواق تزامنا مع مناشدة المواطنين الالتزام بالذبح داخل المجازر حيث تقدم خدماتها بالمجان، وعدم ذبح الأضاحي بالشوارع أو الطرقات، تجنبا للمساءلة القانونية، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، وحماية البيئة من التلوث بمخلفات الذبح، مع استمرار حملات تطهير وتعقيم مجازر مدن ومراكز المحافظة والتي تستمر طوال أيام عيد الأضحى بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية.