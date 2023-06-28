وفاة شقيقة الدكتور علي الدين هلال.. واقتصار العزاء على تشييع الجنازة

أعلن الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني، وأستاذ العلوم السياسية، وفاة شقيقته، عبر صفحته الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ قليل.

وقال علي الدين هلال: «البقاء لله انتقلت الي رحمة الله شقيقتي السيدة منى هلال دسوقي، واقتصر العزاء على تشييع الجنازة بحسب وصية الفقيدة.. لا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء».