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شواطئ الإسكندرية تستقبل المواطنين بأول أيام عيد الأضحى (صور)

كتب:

كيرلس مجدى
تصوير:

كيرلس مجدى
12:00 م | الأربعاء 28 يونيو 2023
شواطئ الإسكندرية خلال أول أيام عيد الأضحى

شواطئ الإسكندرية خلال أول أيام عيد الأضحى

توافد المواطنين على شواطئ هربا من ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت لـ30 درجة في الساعات الأولى من عيد الأضحى المبارك، وتحديدا في نطاق بحري حيث الشواطئ المواجهة لمجمع مساجد الإسكندرية.

أكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، انتهاء الاستعدادات اللازمة لاستقبال فترة إجازات عيد الأضحى وموسم صيف 2023، والتأكيد على عدم استغلال المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم.

متابعة شواطئ الإسكندرية 

وأضاف «عبد الرازق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى متابعة الشواطئ عقب صلاة عيد الأضحى وهناك إقبال متوسط حتى الآن ومن المتوقع ارتفاع نسب الإقبال في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. 

جاهزية منظومة الإنقاذ على شواطئ الإسكندرية 

وأوضح «عبد الرازق»، جاهزية منظومة الإنقاذ ورايات البحر وجاهزية شواطئ الإسكندرية بأدوات الإنقاذ المتمثلة في: «الجيت سكي، أبراج المراقبة، سترات النجاة، أطواق النجاة»

تفعيل منظومة الشكاوى

وأكد تفعيل منظومة الشكاوى عبر موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومواقع التواصل الاجتماعي وأرقام الشكاوى لتلقي جميع الشكاوى الخاصة بالمحال العامة والشواطئ والكافتيريات والممرات.  

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