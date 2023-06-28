طقس أول أيام العيد في السعودية.. ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة طقس السعودية، ارتفاع دراجات الحرارة اليوم، إذ تشهد المشاعر المقدسة ومكة المكرمة ارتفاعًا في الحرارة، مشيرا إلى أنّ من المتوقع تكوّن سحب رمادية رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء عدة من مناطق «جازان، وعسير، والباحة»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة

وأشار المركز إلى أنّ حجاج بيت الله الحرام، خلال موسم الحج لهذا العام، تعرضوا لارتفاع شديد في درجات الحرارة، إذ شهدت مكة المكرمة، أمس، يوم الوقوف على عرفات درجات حرارة الأعلى 48 درجة مئوية، مضيفًا أنّ من المرجح تنشيط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال الساعات القليلة المقبلة، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من متفرقة من نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

طقس السعودية

وفي السياق ذاته، كشف تقرير الأرصاد السعودي عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20- 45 كيلومترا لكل ساعة، ومن المتوقع ارتفاع أمواج البحر من متر إلى مترين ونصف.