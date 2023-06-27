 طقس يوم عرفة في السعودية.. توقعات بجو حار وجاف

يتوجه ضيوف الرحمن، اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر ذي الحجة، إلى جبل عرفات، لأداء الركن الأعظم في مناسك الحج ويقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها، ويكثر التساؤل عن طقس يوم عرفة في السعودية تزامنا مع تفويج الحجاج لمشعر منى ثم تصعيدهم إلى عرفات غدا.

وفي التفاصيل بشأن طقس يوم عرفة في السعودية، تشير توقعات الأرصاد السعودية إلى أن درجة الحرارة ستتراوح بين 46 إلى 48 درجة، فيما يكون الطقس شديد الحرارة وجافا.

طقس يوم عرفة في السعودية

وعن طقس يوم عرفة في السعودية، تنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجيا أثناء النهار، يرافقها هبات قوية أحيانا تعمل على إثارة الأتربة في المناطق المفتوحة.

يشار إلى أن هناك عدة أقوال لتسمية عرفة بهذا الاسم، فقد قيل إنها سُمِّيَتْ بذلك لأن آدم عرف حواء فيها، وقيل لأن جبريل عرَّف إبراهيم فيها المناسك، وقيل لتعارف الناس فيها.

أسباب تسمية عرفة بهذا الاسم

وقيل إن الكلمة مأخوذة من العَرْف وهو الطيب؛ كونها مُقدَّسة، إلا أن الروايتين الأكثر تأكيدًا هما أن أبو البشر آدم التقى مع حواء وتعارفا بعد خروجهما من الجنة في هذا المكان ولهذا سمي بعرفة، والثانية أن جبريل طاف بالنبي إبراهيم فكان يريه مشاهد ومناسك الحج فيقول له: "أعرفت أعرفت؟" فيقول إبراهيم: "عرفت عرفت"، ولهذا سميت عرفة.