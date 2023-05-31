الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم: أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول

حذرت الأرصاد السعودية من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، اليوم الأربعاء على عدد من مناطق المملكة العربية السعودية، موضحة أن حالة الطقس المتقلب ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران،جازان،عسير،الباحة ومكة المكرمة

الأرصاد السعودية تحذر من حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد السعودية، إلى تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، موضحة أن السماء ستكون غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.

كما حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية من هطول أمطار متوسطة الى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الافقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول على محافظات أبوعريش، واحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا.

كما تشهد مناطق ضمد والحرث والدائر بني مالك والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة هطول أمطار غزيرة وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة العاشرة مساءً.

الأرصاد السعودية.. أمطار على المدينة المنورة

ولفت المركز الوطني للأرصاد السعودية إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات العلا والعيص وخيبر، وأن الحالة الجوية تستمر من ظهر اليوم وحتى العاشرة مساء.