أسعار تذاكر القطارات «الإسباني» بعد تطويرها بالكامل.. تبدأ من 40 جنيها

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن أسعار تذاكر القطارات الإسبانية من القاهرة لأسوان بعد تطويرها بالكامل، حيث تبدأ التذكرة من 40 جنيها وتصل إلى 200 جنيه حتى نهاية خط الصعيد.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار تذاكر القطارات الإسباني بعد تطويرها، وفقا لما كشفته هيئة السكك الحديد في بيان.

أسعار تذاكر القطارات الإسباني

وتختلف أسعار تذاكر القطارات الإسباني، وفق كل محطة وتأتي كما يلي:

- الواسطى الدرجة الأولى 55 جنيها، والدرجة الثانية 40 جنيها.

- بنى سويف الدرجة الأولى 60 جنيها، والدرجة الثانية 45 جنيها.

- مغاغة الدرجة الأولى 75 جنيها، والدرجة الثانية 60 جنيها.

- بنى مزار الدرجة الأولى 80 جنيها، والدرجة الثانية 60 جنيها.

- تبلغ سعر تذكر الدرجة الأولى إلى محافظة المنيا نحو 90 جنيها، والدرجة الثانية 70 جنيها.

-ملوي الدرجة الأولى تصل إلى نحو 105 جنيهات، ويصل سعر تذكرة الدرجة الثانية 75 جنيها.

- ديروط الدرجة الأولى 110 جنيهات، والدرجة الثانية 80 جنيها.

- تذكرة الدرجة الأولى أسيوط تبلغ نحو 120 جنيها، والدرجة الثانية 85 جنيها.

- أبو تيج الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها.

- صدفا الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها.

- سعر تذكرة الدرجة الأولى إلى طما تصل إلى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها.

- طهطا الدرجة الأولى 125 جنيها، ويصل سعر تذكرة الدرجة الثانية إلى نحو 90 جنيها.

- المراغة الدرجة الأولى 130 جنيها، وسعر تذكرة الدرجة الثانية يصل إلى نحو 90 جنيها.

- سوهاج الدرجة الأولى 130 جنيها، وسعر تذكرة الدرجة الثانية يصل إلى نحو 100 جنيه.

- جرجا الدرجة الأولى 135 جنيها، والدرجة الثانية 100 جنيه.

- نجع حمادي الدرجة الأولى 145 جنيها، والدرجة الثانية 110 جنيهات.

- يصل سعر تذكرة الدرجة الاولى دشنا إلى نحو 150 جنيها، والدرجة الثانية 110 جنيهات.

- قنا الدرجة الأولى تصل إلى نحو 155 جنيها، والدرجة الثانية 115 جنيها.

- الأقصر الدرجة الأولى تبلغ نحو 165 جنيها، والدرجة الثانية 120 جنيها.

- إسنا الدرجة الأولى 170 جنيها، والدرجة الثانية 125 جنيها.

- إدفو الدرجة الأولى 180 جنيها، والدرجة الثانية 135 جنيها.

- كوم أمبو الدرجة الأولى 195 جنيها، والدرجة الثانية 145 جنيها.

- أسوان الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 145 جنيها.