لمحبي القطار الإسباني.. تشغيل اثنين في عيد الأضحى بعد تجديدهما بالكامل

يفضل الكثيرون من المواطنين وخاصة من معتادي السفر بحكم طبيعة عملهم أو دراستهم أو ظروفهم الصحية، استقلال القطار الإسباني القديم، لكونه يتميز بالراحة والهدوء وسهولة حركة كراسيه سواء في الجلوس أو الاستلقاء للخلف في وضعية النوم، كما يتوافر به حجز درجة أولى وثانية على مقاعده بأسعار مناسبة.

وفي مفاجأة سارة لجمهور الركاب أعلنت هيئة السكك الحديدية إعادة تشغيل ثاني قطار إسباني بعد إعادة تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل.

موعد تشغيل القطار الإسباني

ويعمل القطار الإسباني المعدل ضمن القطارات الإضافية في عيد الأضحى على خط الصعيد، التي سيتم تشغيلها بدءا من يوم 22- 6-2023.

وجرى تشغيل القطار الأول الذي أعيد تأهيله وتطويره وتحديثه في عيد الفطر المبارك وتعمل الهيئة على إعادة تشغيل باقي الـ10 قطارات الإسبانية وفقا لخطة محددة، ويتكون كل قطار من عربة بوفيه و4 عربات درجة أولى و6 عربات درجة ثانية.

35 عاما على القطارات الإسبانية في سكك حديد مصر

ومنذ 35 عاما تمتلك الهيئة القومية لسكك حديد مصر 423 عربة قطار إسباني، جرى استيرادها كعربات درجة ثالثة عادية وتم تطويرها إلى عربات مكيفة في نهاية التسعينيات.

وبعد تقادم القطارات الإسبانية، اتجهت هيئة السكك الحديدية إلى إعادة تأهيله وتطويرها لتقديم خدمة مميزة، تشمل تغيير وتجديد كل دواخل العربة من مقاعد وأرضيات وشبابيك وستائر وتكييف، وتعديل الإنارة ودهان العربة من الخارج بشكل مميز.