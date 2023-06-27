تعليمات مهمة من «السكة الحديد» لقائدي القطارات في العيد.. بينها تخفيض السرعة

أعلنت هيئة السكك الحديدية، مجموعة مهمة من التعليمات لقائدي القطارات على مختلف خطوط الوجهين البحري والقبلي، مشددة على ضرورة تخفيض السرعة المقررة للقطارات ببعض الخطوط، خصوصًا أوقات الذروة نظرًا لارتفاع درجة الحرارة.

غرفة طوارئ لمتابعة حركة القطارات

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنّ هذه التعليمات أُعلن عنها لأنّ درجات الحرارة تؤثر على القضبان والمعدات، مؤكدة حرصها على متابعة درجات الحرارة بشكل يومي ومدى تأثيرها على الخطوط وخاصة الوجه القبلي، من خلال غرفة الطوارئ المخصصة، مشددة على جميع قائدي القطارات بضرورة الالتزام الكامل بهذه التعليمات.

الدفع بعدد من القطارات الإضافية

وأكدت الهيئة في تقرير لها، أنّ التعليمات تأتي لتفادي أي طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة، لافتة إلى أنّه تقرر الدفع بعدد من القطارات الإضافية على مختلف الخطوط لاستيعاب أكبر عدد من جمهور الركاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت هيئة السكك الحديدية، أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل، لافته إلى أنه يتم صيانة القطارات بصفة مستمرة قبل خروجها من الورش والسفر على الخطوط، مشددة على جميع الركاب بضرورة الالتزام الكامل بتعليمات استقلال القطارات كحجز التذكرة وعدم التدخين.

ونوهت الهيئة، إلى أنه تم توجيه جميع القيادات بضرورة المتابعة المكثفة لحركة القطارات على جميع الخطوط لضمان سلامة الرحلات.