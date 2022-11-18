أمين عام الأمم المتحدة: 70% من انبعاثات الكربون مصدرها المدن

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن قضية المناخ مرتبطة دائما بالتكنولوجيا، والنموذج الحالي لا نستطيع أن نحيا معه، وبالتالي هناك أنظمة مختلفة للذكاء الاصطناعي تسيطر على عالمنا.

70% من الانبعاثات الكربونية تأتي من المدن

وأضاف «جوتيريش» خلال إحدى الجلسات، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP 27، بمدينة شرم الشيخ أن 70% من الانبعاثات الكربونية تأتي من المدن، وبالتالي من الضروري أن تنشأ هيئة أو مؤسسة للبلديات، لتشارك في الوفود الرسمية لبلدانها في مختلف المؤتمرات الدولية.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الحكومات المشاركة في مؤتمر المناخ، لم تجلب معها في الوفود الرسمية ممثلين للمجتمع المدني أو للبلديات، مؤكدا ضرورة إيجاد العديد من الطرق لخلق الوظائف وبرامج تدريبية وبرامج حماية اجتماعية لمساعدة البشر حتى لا يتم تركهم خلف الركب.

علينا المضي قدما بالتعهدات لمجابهة تحدي المناخ

ولفت إلى أن الأمم المتحدة، لديها مساهمات ومجلس رفيع المستوى مرتبط بالالتزام بصافي صفر انبعاثات، وهو أمر صعب جدا فيما يتعلق بالتمويل، ولكن من الضروري أن نمضي قدما بالتعهدات والالتزامات من أجل مجابهة التحديات المناخية.