«الطاقة المتجددة» تصدر نشرتها الـ13: خفض انبعاثات الكربون ووفر في الوقود

أصدرت هيئة الطاقة المتجددة نشرتها الدورية الثالثة عشر NREAmeter، متضمّنة رصدا لأنشطة الطاقة المتجددة خلال العام المالي 2021/2022، والتي توضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية، وذلك في إطار استراتيجية قطاع الكهرباء التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والتي تهدف إلى الوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من أربعين في المائة بحلول عام 2035.

إنتاجية الطاقة الكهرومائية

وأظهرت النشرة وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال العام المالي 2021/2022 لنحو 13878 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح نحو 5737 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة نحو 4393 جيجاوات ساعة، فضلا عن نحو 88 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

وساهم ذلك خلال ذات الفترة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 10990 ألف طن ثاني أكسيد كربون، وإحداث وفر في الوقود يقارب 4347 ألف طن مكافئ نفط، ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ، حيث من المنتظر عقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27، في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

إمدادات الوقود الأحفوري

ومع ارتفاع الطلب على الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة، مدفوعًا بانخفاض أسعارها وكذلك ارتفاع وتيرة المخاطر التي تتعرض لها إمدادات الوقود الأحفوري عالميًا، علاوة على البعد البيئي الإيجابي للطاقات المتجددة، نمت استثمارات قطاع الطاقة المتجددة في مصر بشكل متسارع ،حيث شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، أي ضعف نظيرتها عام 2020. منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.

وشهدت الفترة الأخيرة توقيع مصر على 8 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وكذلك الأمونيا الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية، إضافة إلى مذكرات تفاهم وخطابات ابداء الاهتمام من مؤسسات استثمار عالمية أخرى، على أن يتم تنفيذ المشروعات على عدة مراحل خلال السنوات المقبلة، ما يشير إلى ارتفاع شهية المستثمرين العالميين للاستثمار في مصر.

وعلى الجانب الآخر، شهدت ذات الفترة استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، خاصة مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، حيث جرى استيراد 9246 من البطاريات وعدد 5843 من مغيرات التيار، ما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية، ويمكن الاطلاع على نشرة الطاقة المتجددة NREAmeter عدد يوليو 2022 من خلال الرابط التالي: https://infogram.com/nrea-meter-13-1hdw2jpjz0k8j2l?live​.